كشف الفنان أحمد عز خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، عن كواليس تصوير فيلم 7Dogs وطريقة تنفيذ مشاهد الأكشن فيه.

وأوضح عز أن الفيلم تم تصويره بأسلوب غير تقليدي يعتمد على فكرة قريبة من ألعاب البلايستيشن والجيمينج، حيث كانت الكاميرات تتحرك بزوايا متعددة بشكل مستمر داخل المشهد، ما يعطي إحساسًا بأن المشاهد "داخل الحدث" وليس مجرد متفرج.

تصوير مشاهد الأكشن مثل ألعاب البلاي ستشين

وأضاف أنه في بعض مشاهد الأكشن كان يتم التصوير بطريقة عملية وسريعة جدًا، حيث كان يحمل الكاميرا أحيانًا أثناء الحركة أو الجري، ثم يقوم بتسليمها إلى الفنان كريم عبد العزيز داخل نفس المشهد لاستكمال اللقطات، في تجربة وصفها بأنها مجهدة لكن مختلفة وممتعة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الأسلوب في التصوير كان تجربة جديدة على السينما العربية، واستهدف تقديم مستوى بصري مميز، من أجل جذب المشاهد لمتابعة ومشاهدة الفيلم داخل السينما.

موعد عرض فيلم 7Dogs

ينتظر عشاق السينما طرح فيلم "7 Dogs" يوم 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026، وسط توقعات بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

