يحل اليوم الأحد 24 مايو ذكرى رحيل الفنان إسماعيل ياسين، الذي يعد واحدا من أبرز نجوم الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، بعدما قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور حتى اليوم.

نستعرض في هذا السياق واحدة من أشهر الوقائع المثيرة في حياته، والتي جمعته بالملك الملك فاروق داخل القصر الملكي.

أزمة إسماعيل ياسين مع الملك فاروق

أثناء حضور إسماعيل ياسين إحدى الحفلات الرسمية داخل القصر الملكي عام 1950، طلب الملك فاروق من إسماعيل ياسين أن يلقي نكتة أمام الحضور.

وبدأ إسماعيل حديثه قائلا: "مرة واحد مجنون زي جلالتك كده"، وهي الجملة التي تسببت في حالة من الصدمة داخل القاعة، وأثارت غضب الملك فورا، ليرد عليه بانفعال: "أنت بتقول إيه يا مجنون؟".

ومع تصاعد الموقف وشعور إسماعيل ياسين بالتوتر الشديد، تظاهر بالإغماء، لكنه فقد وعيه بالفعل بسبب حالة الارتباك والخوف التي تعرض لها، ليأمر الملك باستدعاء طبيبه الخاص للكشف عليه.

وبعد توقيع الكشف الطبي، كتب الطبيب تقريرا أكد فيه أن الفنان تعرض لانهيار عصبي مؤقت أفقده السيطرة على كلماته، ليصدر بعدها قرار بنقله إلى مستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج، وقضى هناك نحو 10 أيام قبل مغادرته المستشفى.

أبرز أعمال إسماعيل ياسين

وقدم إسماعيل ياسين عددًا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة، من أبرزها الآنسة حنفي، وابن حميدو، ومراتي ملاك، والحموات الفاتنات، وإسماعيل ياسين في الأسطول، وإسماعيل ياسين في الجيش، وإسماعيل ياسين بوليس سري، وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، والفانوس السحري.

