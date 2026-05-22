كشفت الفنانة هدى الإتربي عن حضورها إحدى فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي الذي تقام فعالياته بمدينة كان الفرنسية وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

نشرت الإتربي صورا لها على الريد كاربت عبر صفحتها على انستجرام، وكتبت على الصور: "أسير على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي لحضور العرض الخاص لفيلم لابولا نيجرا"، وخطف هدى الإتربي الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هدى الإتربي تشارك في مسلسل "مناعة" و"كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026

شاركت الفنانة هدى الإتربي بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة الفنان ياسر جلال.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل ثري يعيش حياته بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته ومستقبله.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ميرفت أمين، أيتن عامر، جوري بكر، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

كما شاركت الفنانة هند صبري بطولة مسلسل "مناعة" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم خالد سليم، كريم قاسم، أحمد خالد صالح، قصة عباس أبو الحسن، إخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث المسلسل حول غرام التي تجد نفسها وحيدة مع ثلاثة أطفال بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح ست الحُسن وقائدة شبكة إجرامية قوية. لكن مع تحرّك السلطات، ينهار نفوذ غرام وتُجبر على مواجهة العدالة وعواقب اختياراتها.

أعمال تنتظر عرضها هدى الإتربي قريبا

تشارك الفنانة هدى الإتربي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.

ويشاركهما البطولة كل من محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، إخراج محمود كريم.

كما تشارك بفيلم "101 مطافي" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم محمد عبدالرحمن، أوس أوس، بيومي فؤاد، تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين.

