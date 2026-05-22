يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للنزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، المقرر إقامته يوم 23 مايو الجاري أمام سفح الأهرامات، إلى جانب عدد من أبرز الملاكمين الذين سيشاركون في عدد من النزالات على هامش النزال الرئيسي بين أوسيك وفيرهوفن.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلاله عدد من الملاكمين في منطقة الأهرامات وهم يروجون للنزال المنتظر وكتب تركي على الفيديو: "أفضل الملاكمين في العالم أمام الأهرامات".

تركي آل الشيخ يواصل الترويج لموقعة أوسيك وفيرهوفن في أهرامات الجيزة

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للنزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، المقرر إقامته يوم 23 مايو الجاري أمام سفح الأهرامات.

كشف تركي عن الحزام الخاص بالفائز بالنزال المرتقب، ونشر صورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها تصور تخيلي للفائز وهو يحمل الحزام وكتب عليه "حزام النيل"، وسط حضور جماهيري كبير أمام سفح الأهرامات.

نشر تركي آل الشيخ صورا مؤخرا تخص كواليس النزال المرتقب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن وهما في زي الفراعنة وكتب تركي: "موعد الأساطير في موقع يليق بالكبار، أولكسندر أوسيك أمام ريكو فيرهوفن في أهرامات الجيزة 23 مايو، يبث مباشرة على منصة DAZN، مقدم من Ring Magazine".

تركي آل الشيخ يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

يحتفل تركي آل الشيخ مساء اليوم الجمعة بالعرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs"، استعدادا لبدء عرضه في السينمات حول العالم 27 مايو الجاري.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

اقرأ أيضا:

بعد جدل منعهم الدخول بالجلباب..محمد رمضان يجتمع بالصعايدة الثلاثة لمشاهدة "أسد"





هكذا احتفل صلاح عبدالله باستقبال ثالث أحفاده ونجوم الفن يعلقون- صورة



