تواصل الفنانة يارا السكري، الخضوع لعدد من جلسات التصوير على هامش حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

ونشرت يارا السكري، مقطع فيديو عبر صفحتها على انستجرام وثقت من خلاله كواليس رحلتها واستعرضت إطلالتها، إذ ظهرت بفستان أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يارا السكري تتألق في دراما رمضان 2026

تألقت يارا السكري بعد مشاركتها مع الفنان أحمد العوضي ببطولة مسلسل "علي كلاي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026 وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب "كلاي" بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

يارا السكري تنتظر عرض "صقر وكناريا" مع محمد إمام وشيكو

تشارك الفنانة يارا السكري مع الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات خلال موسم أفلام صيف 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

