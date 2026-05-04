حفلت حياة المطرب الراحل هاني شاكر بالعديد من المواقف التي لجأ فيها إلى حلول غير تقليدية، ومن أبرزها موقف طريف تعرض له في بداية زواجه.

وروى هاني شاكر موقفاً مضحكاً ومحرجاً وضعته فيه زوجته، السيدة نهلة توفيق، في بداية زواجهما، وذلك خلال ظهوره السابق في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.

ماذا حدث في الحفل؟

قال هاني شاكر إنه يحرص قبل كل حفل على الاهتمام بكافة التفاصيل، من ملابس وتحضيرات، ولا يترك الأمر لزوجته السيدة نهلة، وذلك بسبب موقف محرج حدث له في الماضي.

وتابع قائلاً: "في بداية زواجنا، كان لدي حفل تابع للإذاعة في مدينة كفر الشيخ مع فرقة هاني مهنا، وطلبت من زوجتي أن تُحضر لي الحقيبة والملابس التي سأظهر بها، واعتمدت عليها اعتماداً كلياً".

ورق جرائد على المسرح

وأضاف: "سافرت، وفي المساء وقبل بدء الحفل، تفاجأت وأنا أرتدي ملابسي أنه لا يوجد (حذاء) ضمن الأشياء التي وضعتها في الحقيبة. كان الجمهور قد بدأ في التوافد، ولم تكن هناك فرصة لشراء حذاء جديد، كما أن الحذاء الذي كنت أرتديه لم يكن مناسباً مع (البدلة) السوداء".

وأوضح: "اتصلت بهاني مهنا وحكيت له ما حدث، وطلبت منه حذاءً إضافياً إن وجد، ولكن مقاس حذاء هاني كان أكبر مني كثيراً. لم يكن هناك خيار آخر، فارتديت حذائه، واضطررت أن أحشوه بـ (ورق الجرائد)، وعندما صعدت على المسرح لم أكن أمشي بطريقة طبيعية خوفاً من أن يسقط من قدمي".

واختتم ضاحكاً: "منذ ذلك الوقت وأنا أهتم بكل ما يخص ملابسي قبل كل حفل، ولا أجعل نهلة تتدخل في هذه الأمور".

هاني شاكر يحكي واقعة"الحذاء"





أقرأ ايضا:

بعد رحيله.. معلومات عن نهلة توفيق زوجة المطرب هاني شاكر

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان



