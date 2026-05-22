تنطلق غدًا السبت الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٦، الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني بالكليات التكنولوجية المتوسطة الثمانية، والتي تضم ٤٤ معهدًا فنيًا بنظام العامين الدراسيين، تشمل ٢١ معهدًا فنيًا صناعيًا، و١٨ معهدًا فنيًا تجاريًا، و٤ معاهد فنية للسياحة والفنادق، بالإضافة إلى معهد للخدمة الاجتماعية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات قرابة ١٣٧ ألف طالب وطالبة بالفرقتين الأولى والثانية، ويتوزعون على نحو ٥٤ شعبة وبرنامجًا دراسيًا عامًا، بإجمالي يقارب ٣٠٠ شعبة وبرنامج بمختلف المعاهد.

وقال الدكتور أحمد الجيوشي القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على الامتحانات، إن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه بضرورة توفير الظروف والأجواء الامتحانية الهادئة للطلاب، وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب من أجل التنافس الشريف، متمنيًا لهم تحقيق أفضل النتائج التي تناسب تطلعاتهم ، سواء بالخروج إلى سوق العمل أو باستكمال دراستهم الجامعية.

وأشار الدكتور أحمد الجيوشي إلى أن الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإدارات الكليات التكنولوجية المتوسطة والمعاهد، انتهت تحت الإشراف العام المباشر لسيادته، من إنجاز مجموعة المهام والإجراءات اللازمة لإجراء الامتحانات في مواعيدها وأماكنها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم تأمين أعمال طباعة وتوزيع ونقل أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة؛ لضمان وصولها إلى جميع اللجان في المواعيد والتوقيتات المحددة.