تحتفل اليوم 15 مايو المطربة أصالة بعيد ميلادها، وشاركت ابنتها شام الذهبي الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، فيديو غنت خلاله الأولى لنفسها مقطع من أغنية يوم جديد للمطرب الراحل محمد فوزي، كما غنت لها أسرتها "إنزل يا جميل على الساحة" للفنان وليد توفيق وأغنية أبو الفصاد.

عيد ميلاد أصالة

نجحت أصالة على مدار مشوارها الفني في أن تخلق لنفسها شخصية مختلفة، وباتت تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم العربي، وكما يهتم متابعوها بجديدها على مستوى الغناء، يشغلهم التعرف على كل ما يخص حياتها الشخصية.



وفي السطور التالية نستعرض معكم رسائل وجهتها لزوجيها السابقين أيمن الذهبي والمخرج طارق العريان ولزوجها الحالي الشاعر فائق حسن، وذلك في حوارها مع برنامج حبر سري، قبل 4 أعوام تقريبا.

رسائل أصالة لـ أيمن الذهبي وطارق العريان

وقالت أصالة مع ظهور صور أيمن وطارق وفائق، بعد طلب المذيعة أسما إبراهيم أن توجه رسالة لكل واحد منهم: "أبدأ بـ أيمن: ارتبطنا كنا صغار وصار اللي صار إنما هو بيتمتع بقلب طيب وتربطني علاقة كتير طيبة مع أهله وأحبهم كتير، وأمه كانت بمثابة أم لي وإخواته بحبهم ومتعلقة فيهم، بدي أقوله ماشي الحال هيك حال الدنيا".

وتابعت "أبو آدم وعلي أقوله دير بالك على الولاد اكتر أعطيهم من وقتك"، مضيفة "فايق بعتبره أنه فرصة لي للحياة من جديد بكم الإنسانيات والكرم والحنان والشجاعة والنبل اللي فيه، أنا اليوم شخصية كتير مركبة على المستوى الأنثوي، مريت بتجارب غير جيدة ما كانت عظيمة، وكان صعب على شخص عادي يحتويها ويتحملها، بس هو شخص غير عادي ومعطاء مثل ما كان صديق وعزيز وواقف جانبي وقفة أبطال".

أصالة تتحدث عن زوجها فائق حسن

واستكملت "وهو نفس الشيء كزوج وحبيب بشكل غير عادي وحنون بشكل فائق مثل اسمه، وكريم بكل شيء بإنسانياته ومعلوماته وفكره كتير كبير، قارئ ومثقف وراقي ومحترم وناجح بكل شيء".

جدير بالذكر أن أصالة يضم مشوارها الفني مجموعة كبيرة من الأغاني، بينها: أرد ليه، خانات الذكريات، ما تسألنيش، مبقاش أنا، تصور، اتهمتك، سامحتك كتير، يمين الله، يا مجنون، ما بحبش حد إلا أنت.

