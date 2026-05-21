شاركت الفنانة أميرة فتحي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال أدائها تمارين اليوجا الهوائية من أحدث ظهور.

أميرة فتحي تؤدي تمارين رياضية

ونشرت أميرة، الصور التي ظهرت فيها وهى تؤدي بعض التمارين الرياضية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قلبتي على نجلاء بدر، سكرة، ما شاء الله، تبارك الله، ربنا يحفظك قمر، الرياضة وجمالها، برنسيسة".

أميرة فتحي تشارك بمسلسل السرايا

كانت آخر مشاركات الفنانة أميرة فتحي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "السرايا" عام 2017.

تدور أحداث المسلسل حول موظف يعمل في إحدى الشركات الكبرى، ونتيجة مشكلة ما يتم طرده من الشركة، فيصبح على عداء مع صاحبة الشركة وكل من يساندها، وتتوالى اﻷحداث.

وشارك ببطولة العمل كل من مجدي كامل، سوسن بدر، دنيا عبد العزيز، ميار الغيطي، تأليف أحمد صبحي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

