أعلنت الفنانة أميرة فتحي وفاة جدتها، حيث شاركت جمهورها ومحبيها منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، عبّرت خلاله عن مدى حزنها لفقدانها جدتها.

وكتبت أميرة فتحي في منشورها على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنّا إليه راجعون، البقاء لله وحده، توفيت جدتي الغالية، اللهم ارحمها واغفر لها واعفُ عنها، واجعلها من أهل الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزلها منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم نقّها من الخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أنر قبرها وثبّتها عند السؤال من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين."

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع منشورها، حيث حرصوا على تقديم واجب العزاء والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، معبرين عن دعمهم ومواساتهم لها.

آخر أعمال أميرة فتحي

يذكر أن آخر أعمال أميرة فتحي الفنية المشاركة في مسلسل "السرايا" الذي عرض في 2017، بعد غياب استمر لـ 13 عاما، بالتعاون مع سوسن بدر ودنيا عبد العزيز ومجدي كامل.

أعمال أميرة فتحي في الدراما والسينما

قدّمت الفنانة أميرة فتحي مسيرة فنية، تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية، حيث شاركت في عدد من الأعمال البارزة التي تركت بصمة لدى الجمهور، منها أفلام "صباحو كدب" إلى جانب أحمد آدم، و"فرقة بنات وبس" مع هاني رمزي وماجد المصري، كما شاركت في "اللبيس" مع شريف منير ومدحت صالح، و"بحبك وبموت فيك" مع المطرب فارس، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع محمد هنيدي وأحمد السقا.

أما على صعيد الدراما التليفزيونية، فقد شاركت في عدد من المسلسلات، من بينها "حق مشروع" بطولة عبلة كامل وحسين فهمي، و"هدوء نسبي" مع نيللي كريم، إلى جانب مسلسل "ابن النظام" مع هاني رمزي.

