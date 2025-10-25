إعلان

بالصور.. أميرة فتحي تخطف الأنظار من أحدث ظهور على حمام السباحة

كتب : مروان الطيب

06:59 م 25/10/2025
خضعت الفنانة أميرة فتحي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.


ظهرت أميرة فتحي مرتدية إطلالة كاجوال جريئة وأنيقة، تستمتع بوقتها أمام حمام السباحة، حيث حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.


كشفت أميرة فتحي في تصريحات سابقة ببرنامج "سبوت لايت"، أن قريبتها الوحيدة في الوسط الفني هي شقيقتها نهى فتحي، ستايليت ملابس، ودخلت بعدها بسنوات في المجال الفني.


وكانت آخر مشاركات أميرة فتحي الفنية بمسلسل "السرايا" عام 2017 بطولة الفنان مجدي كامل.
