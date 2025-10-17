"جريئة أمام حمام السباحة".. أحدث ظهور لـ أميرة فتحي والجمهور يعلق (صور)

"كان قدوة حسنة".. ابنة عمر الحريري تُحيي الذكرى الـ14 لرحيله بكلمات مؤثرة

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أميرة فتحي، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، صورا بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت أميرة، الصور التي ظهرت فيها جريئة أمام حمام سباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، قمر، ربنا يحميكي، برنسيسة الجمال".

يذكر أن، أميرة فتحي سبق أن كشفت في تصريحات ببرنامج "سبوت لايت"، أن قريبتها الوحيدة في الوسط الفني هي شقيقتها نهى فتحي، ستايليت ملابس، ودخلت بعدها بسنوات في المجال الفني.