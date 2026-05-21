منها قصة نور الشريف وبوسي.. قصص حب في الوسط الفني خطفت قلوب الجمهور

كتب : نوران أسامة

05:17 م 21/05/2026 تعديل في 06:40 م
    بوسي ونور
    حسن الرداد وايمي سمير غانم
    بوسي ونور الشريف
    دلال وسمير
    حسن وايمي
    ليلى زاهر وزوجها هشام جمال
    منى زكي واحمد حلمي
    منى وحلمي
    ليلى زاهر وهشام جمال

شهد الوسط الفني العديد من قصص الحب التي بدأت بالإعجاب وانتهت بالزواج، واستطاعت أن تخطف قلوب الجمهور على مدار السنوات الماضية، ومن بينها قصص أحمد حلمي ومنى زكي، ونور الشريف وبوسي.

وفي هذا السياق، نعرض لكم أبرز قصص الحب في الوسط الفني التي نالت إعجاب الجمهور.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

بدأت قصة حب ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد تعاونهما في مسلسل في بيتنا روبوت، وانتشرت وقتها شائعات حول ارتباطهما بسبب ظهورهما الملفت معًا داخل العمل وخارجه، قبل أن يؤكد هشام جمال ارتباطهما رسميا، كما أعلن الثنائي في بداية الشهر الجاري انتظارهما مولودهما الأول.

واحتفل الثنائي بزفافهما في أبريل 2024 داخل أحد الفنادق الشهيرة، بحضور أسرتي العروسين وعدد كبير من نجوم الفن.

أحمد حلمي ومنى زكي

بدأت قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي داخل الوسط الفني، واعترف حلمي بحبه لها هاتفيا قبل سفرها لتصوير فيلم أفريكانو مع أحمد السقا، قبل أن يتزوجا في مايو 2002.

وأثمر الزواج عن ثلاثة أبناء هم: لي لي، يونس، وسليم، ويعد الثنائي من أشهر قصص الحب في الوسط الفني.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

تعرف حسن الرداد على إيمي سمير غانم عام 2009 من خلال مسلسل ابن الأرندلي، الذي شاركت فيه والدتها دلال عبد العزيز بدور والدته داخل الأحداث.

ومع مرور الوقت تطورت العلاقة بينهما حتى تزوجا عام 2016، ورزقا بطفليهما فادي وفادية.

نور الشريف وبوسي

بدأت قصة حب نور الشريف وبوسي في سن مبكر خلال إحدى البروفات الفنية، وعندما تقدم نور للزواج منها رفضت أسرتها في البداية، لرغبتهم في زواجها من شخص آخر، إلا أن بوسي تمسكت به وهددتهم بالانتحار.

وتزوج الثنائي عام 1972، وأنجبا ابنتيهما مي وسارة، قبل أن يعلنا انفصالهما عام 2006، ثم عادا مجددا عام 2014، لتظل قصتهما من أشهر قصص الحب في الوسط الفني.

دلال عبدالعزيز وسمير غانم

ومن أشهر قصص الحب بين نجوم الفن، قصة حب الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان الكبير سمير غانم، الذي بدأت في كواليس إحدى المسرحيات وانتهت بزواج أثمر عن ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم.

وعلى الرغم من وجود فارق في السن بينهما وصل لأكثر من 20 عام، إلا أنها كانت من أنجح قصص الحب، وأكدت الفنانة دلال عبدالعزيز في أكثر من لقاء أنها كانت تلاحق الفنان سمير غانم وأنها أحبته لدرجة جنونية، والمفارقة أن الثنائي الشهير رحل عن عالمنا في نفس العام بفارق أيام.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية
التأمينات تبدأ صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى.. فما السبب؟
أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
الحكومة تكشف الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم الأحد
قبلة وشائعات انفصال.. ثنائيات تصدرت التريند مؤخرًا
