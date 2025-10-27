"رومانسية وقبلة على الخد".. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

كتب- معتز عباس:

احتفل المطرب اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد زوجته جيهان.

ونشر راغب صور وفيديوهات جمعته بزوجته وأبنائه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد لرفيقة عمري جيهان، وجودِك بحياتي نعمة، الله يخليلي ياكي دايمًا يا أجمل حب".

وسادت الرومانسية والحب أجواء احتفال راغب علامة بعيد ميلاد زوجته.

وكان الفنان راغب علامة طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "خايف من إيه"، من كلمات هاني الصغير، وألحان خالد البكري، وتوزيع هادي كريم.

يُذكر أن راغب علامة يستعد لإحياء حفل غنائي جديد في الأردن يوم 30 أكتوبر الجاري.

