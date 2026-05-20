أحيا الإعلامي رامي رضوان، ذكرى وفاة "حماه" والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم - الفنان الكبير سمير غانم التي توافق اليوم الأربعاء 20 مايو.

رامي رضوان يحيي ذكرى وفاة سمير غانم

وكتب رامي رضوان، عبر حسابه على فيسبوك: "ذكرى رحيل سلطان وملك الكوميديا والتلقائية، صاحب أطيب القلوب وأطهرها

فضلًا لا تنسوهما من الدعاء في هذه الأيام المفترجة".

وأضاف: "ربما يجمعنا بالملائكة سمير غانم ودلال عبدالعزيز في الجنة يا رب إن شاء الله".

ميلاد ووفاة سمير غانم

يذكر أن، الفنان الكبير سمير غانم من مواليد 15 يناير عام 1937، ورحل عن عالمنا يوم 20 مايو عام 2021 عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

