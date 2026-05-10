يحرص أغلب نجوم الفن على ارتداء "باروكة" في أعمالهم الفنية، فبعض الأدوار تتطلب الظهور بها.

بينما اشتهر عدد من نجوم الفن باعتماد الباروكة بشكل أساسي في كل الأعمال.

وعلى سبيل المثال ظهر الفنان الكبير سمير غانم في بداية مشواره الفني بدون باروكة، وبعدها قرر الظهور بشكل دائم بها، واعتمد عليها حتى آخر عمل له.

فريد شوقي وسمير صبري الأبرز

من أشهر النجوم أيضا الذين اعتمدوا على الظهور بالباروكة في كل أعمالهم الفنية، سمير صبري، فريد شوقي، عزت أبو عوف، وحيد سيف.

ظهور عدد من الفنانين بدون باروكة

وفي عدد من المناسبات، ظهر الفنان فريد شوقي بدون باروكته الشهيرة، كما ظهر الفنان عزت أبو عوف في عدد محدود من الأعمال بدون باروكة.

بينما لم يظهر الفنان سمير صبري في أي عمل بدون الباروكة، كما ظهر الفنان وحيد سيف في بداياته الفنية بدون باروكته الشهيرة.

