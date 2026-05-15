دنيا سمير غانم تتصدر التريند بسبب نعيمة الأيوبي.. ما القصة؟

تصدر اسم الفنانة دنيا سمير غانم تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب المحامية الراحلة نعيمة الأيوبي.

صورة متداولة لـ دنيا سمير غانم ونعيمة الأيوبي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ نعيمة الأيوبي مشيرين من خلالها إلى مدى وجه التشابه الكبير بينها وبين الفنانة دنيا سمير غانم في الشكل.

معلومات عن نعيمة الأيوبي

وتعد المحامية الراحلة نعيمة الأيوبي أول فتاة مصرية تمارس مهنة المحاماة في تاريخ مصر عام 1933، حيث اقتحمت ساحات القضاء في ثلاثينيات القرن الماضي في وقت كانت فيه هذه المهنة حكرا على الرجال فقط.

وارتدت الروب الأسود ووقفت أمام منصات القضاء لتترافع عن حقوق المظلومين، لتسجل اسمها كواحدة من أوائل الرائدات في هذا المجال.

وبعد حصولها على ليسانس الحقوق، تصدرت صورها الصفحات الأولى للصحف المصرية وقتها باعتبارها نموذجا جديدا للمرأة المتعلمة والمنخرطة في الحياة العامة في مرحلة كان فيها هذا الظهور استثنائيا وغير معتاد.

دنيا سمير غانم تتعاون مع شقيقتها إيمي في مسرحية جديدة

تستعد دنيا سمير غانم لخوض تجربة مسرحية جديدة قريبا مع شقيقتها إيمي سمير غانم ويتولى إخراجها خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولتها كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

اقرأ ايضا:

26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور





فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن



