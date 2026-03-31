هنأ الفنان حسن الرداد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 31 مارس.

ونشر الرداد صورة لزوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "كل سنة وانتي طيبة يا أخف دم وأطيب قلب في الدنيا، وعقبال مليون سنة، ودايمًا ناجحة ومبسوطة يا روح قلبي".

وردت إيمي على تعليق زوجها بكلمة: "حسون"، وتلقت التهنئة أيضًا من عدد من نجوم الفن، من بينهم هند صبري التي كتبت: "ديما سعيدة"، وكندة علوش: "عيد ميلاد سعيد لشخصنا المميز".

ويُذكر أن حسن الرداد وثق قبل يومين زيارة مفاجئة من زوجته إيمي وشقيقتها دنيا سمير غانم إلى موقع تصوير فيلمه الجديد "طه الغريب".

ونشر الرداد مقطع فيديو عبر "فيسبوك" قال فيه: "يا جماعة إحنا دلوقتي بنصور طه الغريب أنا والأستاذة تارا عماد، ومعانا الأستاذ محمد السبكي المنتج، وجت لنا زيارة النهاردة الأستاذة إيمي سمير غانم والفنانة دنيا سمير غانم".

آخر مشاركات حسن الرداد وإيمي سمير غانم

كانت آخر أعمال حسن الرداد في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "عقبال عندكوا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال ينتظرها الرداد

ينتظر الجمهور عرض فيلمه الجديد "طه الغريب"، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي. ويشارك في بطولة العمل كل من تارا عماد، جميلة عوض، خالد الصاوي، ونهى عابدين، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

