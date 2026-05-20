احتفل السيناريست عبدالرحيم كمال، بحصد نادي الزمالك بطولة الدوري الممتاز لعام 2026 بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في آخر مباريات الدوري.

عبدالرحيم كمال يعلق على حصد الزمالك بطولة الدوري

وكتب عبدالرحيم، عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك بطولة الدوري لعام ٢٠٢٦ لنادي الزمالك العظيم.. تجربة كروية محترمة ومبروك لمصر إن فيها نادي الزمالك ومبروك لجمهور نادي الزمالك الذي يستحق هو كل التحية والاحترام".

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 للمرة الـ15 في تاريخه بعد فوزه المثير على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

ورفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

