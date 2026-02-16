وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة لشقيقتها دنيا سمير غانم بعد حضورها معها ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

ونشرت إيمي، صورا من الحلقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فالنتين السنة دي كان مختلف.. وجود أختي وحبيبتي دنيا سمير غانم‬‬‬ جنبي في الحلقة خلى اللحظة أعمق وأجمل بكتير، وجودك دايما بيطمني وبيخليني أقوى سواء قدام الكاميرا أو بعيد عنها".

وتابعت: "شكرا جدا أبلة فاهيتا على الحوار الجميل والطاقة الحلوة اللي مليت المكان".

وأضافت: "شكرا مريومة على الفستان اللي خلاني أحس بثقة في يوم حلو زي ده، وأكيد كل الحب لجمهورنا، وجودكم، كلامكم وروحكم الحلوة هو اللي بيخلي أي لحظة تبقى لها معنى كبير".