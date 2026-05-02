إعلان الفائزين بمسابقة الذكاء الاصطناعي في الإسكندرية للفيلم القصير

كتب : منى الموجي

08:39 م 02/05/2026

كشف القائمون على الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن الأعمال الفائزة في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي خلال حفل الختام المقام حاليا على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

الأفلام الفائزة في مسابقة الذكاء الاصطناعي

فاز بالجائزة الأولى في المسابقة الفيلم المصري "القصة السرية لحجر مقدس"، بينما حصد فيلم كوريا الجنوبية 32 من أغسطس المركز الثاني، إلى جانب منح تنويه خاص من لجنة التحكيم للفيلم الصيني "الكابوس الشره".

يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما، وبينهم: الفنان الفلسطيني كامل الباشا، المخرج عمر عبدالعزيز، المؤلف الموسيقى راجح داوود، الفنان حسام داغر، الفنانة منى هلا، الفنانة ماجدة منير، المنتج محمد العدل، الفنانة ركين سعد، الفنان خالد كمال، الطفل علي البيلي.

