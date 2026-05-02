أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة عن الأفلام الفائزة في مسابقة الفيلم المصري، التي تحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة، وذلك خلال حفل الختام المقام حاليا على مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية)، بعد منافسة بين 20 فيلما.

فيلم آخر المعجزات

وحصد الجائزة الذهبية فيلم آخر المعجزات للمخرج عبدالوهاب شوقي، بينما فاز فيلم الحاخام الأخير للمخرج أحمد عصام بالجائزة الفضية، ونوهت لجنة التحكيم عن أداء الفنانة ماجدة منير في فيلم غاب البحر، إخراج مايكل بيوح وتأليف محمد علوش، إلى جانب التنويه عن فيلم س الديب للمخرج سامح علاء.

لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري

وضمت عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، كل من: الدكتورة غادة جبارة، والفنان عبدالعزيز الحبسي، والمخرج السوداني محمد كردفاني.

حفل الختام شهد حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، بينهم: حمزة العيلي، المؤلف الموسيقي راجح داوود، المنتج محمد مشيش، الفنانة ركين سعد، الفنان حسام داغر، الفنانة منى هلا، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان كامل الباشا.

