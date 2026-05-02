الإسكندرية للفيلم القصير.. فيلم آخر المعجزات يفوز بالجائزة الذهبية

كتب : منى الموجي

09:29 م 02/05/2026
    المخرج عبدالوهاب شوقي وفيلم آخر المعجزات
    عبدالوهاب شوفي مخرج فيلم آخر المعجزات
    ماجدة منير تحصل على تنويه خاص عن فيلم غاب البحر
    مسابقة الفيلم المصري

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة عن الأفلام الفائزة في مسابقة الفيلم المصري، التي تحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة، وذلك خلال حفل الختام المقام حاليا على مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية)، بعد منافسة بين 20 فيلما.

وحصد الجائزة الذهبية فيلم آخر المعجزات للمخرج عبدالوهاب شوقي، بينما فاز فيلم الحاخام الأخير للمخرج أحمد عصام بالجائزة الفضية، ونوهت لجنة التحكيم عن أداء الفنانة ماجدة منير في فيلم غاب البحر، إخراج مايكل بيوح وتأليف محمد علوش، إلى جانب التنويه عن فيلم س الديب للمخرج سامح علاء.

وضمت عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، كل من: الدكتورة غادة جبارة، والفنان عبدالعزيز الحبسي، والمخرج السوداني محمد كردفاني.

حفل الختام شهد حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، بينهم: حمزة العيلي، المؤلف الموسيقي راجح داوود، المنتج محمد مشيش، الفنانة ركين سعد، الفنان حسام داغر، الفنانة منى هلا، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان كامل الباشا.

