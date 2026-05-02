الإسكندرية للفيلم القصير يعلن الفائزين بمسابقة الأفلام الوثائقية

كتب : منى الموجي

09:27 م 02/05/2026

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في حفل ختام دورته الثانية عشرة، الذي أقيم على مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية، عن الأفلام الفائزة في مسابقتي الأفلام الوثائقية وأفلام التحريك.

جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وفاز بجائزة هيباتيا الذهبية في مسابقة الأفلام الوثائقية فيلم "ذاكرة متقاطعة"- Interseeting Memory إنتاج فلسطين وإخراج شيماء، أما جائزة هيباتيا الفضية فذهبت إلى فيلم Beneath Which Rivers، إلى جانب التنويه عن فيلمي My grandmother is a skydiver، Guardian of the well.

مسابقة التحريك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أما مسابقة التحريك، فحصل فيها على جائزة هيباتيا الذهبية فيلم Holy heveness، وهيباتيا الفضية ذهبت إلى فيلم Profitable place، إلى جانب التنويه عن فيلمي Kyiv cake، Fellow.

وتوافد نجوم وصناع السينما على حفل ختام المهرجان، ومن بينهم: المنتج محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان، المخرج يسري نصر الله، المخرج خيري بشارة، المؤلف الموسيقي راجح داوود، الفنانة ماجدة منير، الفنانة منى هلا، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان كامل الباشا، الفنانة ركين سعد.

متحدث الصحة: آراء ضياء العوضي ضارة ولا تصلح للنقاش العلمي
