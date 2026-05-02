الدوحة - (د ب أ)

أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على مسار المفاوضات الجارية وتطوراتها، وما تشهده من حراك دبلوماسي في المرحلة الحالية في اتصال هاتفي بادر به، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت.

ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة

وأكد محمد بن عبد الرحمن دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددًا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، ويحد من احتمالات تجدد التصعيد.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء القطري على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر، منوها بما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالميا، وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد.

إعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها

وأكد في هذا السياق ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.