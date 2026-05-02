كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن البوستر المنفرد الذي يجمعها بالفنان حاتم صلاح في فيلم "الكلام على إيه"، وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وحرصت الشماشرجي على الترويج للعمل عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث نشرت البوستر وعلّقت عليه بطريقة طريفة قائلة: "عقبال عندكم جميعًا.. استنوا أول ليلة لعاطف وهدير".

موعد طرح فيلم "الكلام على إيه"

ومن المقرر طرح فيلم "الكلام على إيه" في جميع دور العرض السينمائي اعتبارًا من يوم 14 مايو.

تفاصيل فيلم الكلام على إيه

وطرحت الشركة المنتجة مؤخرًا، البوستر الرسمي للفيلم، والذي كشف عن ثماني نجوم 4 رجال و4 نساء، وهم أحمد حاتم وسيد رجب ومصطفى غريب وحاتم صلاح، وآية سماحة ودنيا سامي وانتصار وجيهان الشماشرجي.

أبطال فيلم "الكلام على إيه"

ويخوض بطولة فيلم "الكلام على إيه" أحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إنتصار، خالد كمال، مصطفى غريب، دنيا سامي، سامي مغاوري، محمود الليثي، عفاف مصطفى، رحمة أحمد فرج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد بدوي، وﺇﺧﺮاﺝ ساندرو كنعان.

