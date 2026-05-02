شهدت عروس البحر الأبيض المتوسط، مدينة الإسكندرية على مدار الأيام الخمسة الماضية، عرسا فنيا ينتظره عشاق السينما كل عام، هو مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي يحرص على حضور فعالياته المختلفة من عروض أفلام وجلسات حوارية كوكبة من نجوم وصناع الفن بشكل عام والسينما بشكل خاص.

نجوم الفن في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ومن بين أبرز حضور المهرجان خلال الأيام الماضية، من صناع السينما ونجوم الفن: المخرج يسري نصر الله، المخرج خيري بشارة، الفنانة هنا شيحة، الفنان محمد ممدوح، الفنان عصام عمر، الفنان باسم سمرة، الفنان صبري فواز، الفنان حسام داغر، المخرج عمر الزهيري، الفنانة هنادي مهنا.

كما حضر الفعاليات وشارك فيها: الناقد أندرو محسن، الممثلة الشابة جيسيكا حسام الدين، الكاتب هيثم دبور، المخرج محمد طاهر، المخرج كريم الشناوي، السيناريست مريم نعوم، المنتج صفي الدين محمود، الكاتب والمخرج أحمد الزغبي، المنتج محمد العدل، الفنانة منى هلا، المخرج عمر شامة، الفنان كامل الباشا.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

افتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير دورته الثانية عشرة مساء يوم الاثنين الموافق 27 أبريل، وشهد تكريم الفنان عصام عمر، الماشينيست حسن جاد، المخرج الفلسطيني أحمد الدنف.

جدير بالذكر أن الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان تضم نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

ويترأس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

اقرأ أيضا

