أثارت الفنانة آية سماحة الجدل خلال الأيام الماضية، بعد نشرها مجموعة صور رومانسية جمعتها بزوجها محمد سباعي، احتفالًا بعيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت آية سماحة في عدد من الصور برفقة زوجها محمد سباعي خلال مناسبات مختلفة، وكان من بينها صورة جمعتهما داخل المصعد، ظهرا خلالها سويًا في لقطة رومانسية جمعتهما قبلة أثارت تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله رشدي يهاجم آية سماحة

وانتقد الداعية عبدالله رشدي الصورة التي جمعت آية سماحة وزوجها داخل "المصعد"، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" تبادل الزوجان القبلات الزوجية المعروفة بمحضر الناس؟!، هناك بيت اصنعوا فيه ما شئتم، القضية أن هناك تيارًا يريد هدم كل ما تبقى لنا من حياء وأخلاق".

آية سماحة ترد على عبدالله رشدي

ردت آية سماحة على الشيخ عبدالله رشدي من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "نفس الداعية ده لما بيحصل تحرش أو زواج طفلة غصب عنها بيطلع يبرر، ولما ست تتضرب أو تتقتل أو تنتحر يطلع يلومها ويهبد فيديو من فيديوهاته المقرفة".

وأضافت: "منزعج جدًا من زوج وزوجة بيبوسوا بعض، لأن ده فيه حرية مش كبت، لأنه حب مش عنف، وده بيضايقه هو وأشباهه لأن ثقافتهم هي القبح".

أعمال تنتظرها آية سماحة

وتشارك الفنانة آية سماحة في بطولة فيلم بحر، إلى جانب الفنان عصام عمر، والمقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من جيهان الشماشرجي، رحمة أحمد فرج، أحمد عبدالحميد، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد علاء الديب.

