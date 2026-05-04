تعيش الفنانة آية سماحة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تتنوع أعمالها بين عروض سينمائية ومسرحية جديدة، وأخرى انتهت من تصويرها، إلى جانب مشروعات لا تزال قيد التنفيذ.

آية سماحة تنتظر طرح فيلم "الكلام على إيه؟"

وتنتظر آية سماحة طرح فيلمها الجديد "الكلام على إيه؟" يوم 14 مايو الجاري، والذي يجمعها من جديد بالنجم أحمد حاتم في ثنائي فني بعد نجاحهما السابق في فيلم "عمر أفندي".

كما تستعد لعرض مسرحيتها "ما تصغروناش" مع النجم أكرم حسني، والتي حققت نجاحا خلال عرضها في عيد الفطر بمدينة جدة، ومن المقرر أن تُعرض مجددا في مصر خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وأنهت آية سماحة من تصوير فيلم "الورشة" الذي يشارك في بطولته كل من أكرم حسني، هشام ماجد، محمد شاهين، ومصطفى غريب.

آية سماحة تبدأ تصوير مسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز

وبدأت تصوير مسلسل "الأمير" مع النجم أحمد عز، ومن إخراج المخرج البريطاني ستيفان هوبكنز في تجربة درامية جديدة تحمل طابعا مختلفا.

كما بدأت أيضا تصوير فيلم "بحر" إلى جانب الفنان عصام عمر، ومن إخراج أحمد علاء.

