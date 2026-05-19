إعلان

حماس: قوات الاحتلال لا تلتزم ببنود اتفاق السلام وتقتل المدنيين

كتب : وكالات

11:53 م 19/05/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمود مرداوي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن أغلب من يقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة من المدنيين، مؤكدًا أن قوات الاحتلال لا تلتزم ببنود اتفاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وأوضح مرداوي في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال لم تسمح بإعادة تأهيل المستشفيات وإدخال الأدوية والبيوت المؤقتة إلى قطاع غزة.

وأشار القيادي في حماس، إلى أنه على إسرائيل أن تنفذ المرحلة الأولى من الاتفاق في قطاع غزة قبل الحديث عن المرحلة التالية.

وطالب القيادي في حماس، بتحقيق استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدًا أن تقرير مجلس السلام بشأن غزة منحازا إلى إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي خطة ترامب للسلام مجلس السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
أخبار مصر

رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
طائرة خاصة.. أحمد دياب يكشف كواليس مراسم تسليم درع الدوري
رياضة محلية

طائرة خاصة.. أحمد دياب يكشف كواليس مراسم تسليم درع الدوري
من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
زووم

من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
رياضة محلية

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان