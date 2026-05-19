قال محمود مرداوي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن أغلب من يقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة من المدنيين، مؤكدًا أن قوات الاحتلال لا تلتزم ببنود اتفاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وأوضح مرداوي في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال لم تسمح بإعادة تأهيل المستشفيات وإدخال الأدوية والبيوت المؤقتة إلى قطاع غزة.

وأشار القيادي في حماس، إلى أنه على إسرائيل أن تنفذ المرحلة الأولى من الاتفاق في قطاع غزة قبل الحديث عن المرحلة التالية.

وطالب القيادي في حماس، بتحقيق استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدًا أن تقرير مجلس السلام بشأن غزة منحازا إلى إسرائيل.