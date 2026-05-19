روت آية شعيب، ابنة الفنانة لبنى ونس، تعرضها لتحرش لفظي، مسترجعة تجارب مرت بها بدأت منذ طفولتها، وذلك عبر فيديو نشرته على إنستجرام.

وقالت آية: "أنا مش فاكرة آخر مرة اتعرضت فيها لتحرش كانت إمتى، لأني الحمد لله بقالى سنين بتحرك بعربيتي، وبمشي في الشارع قليل، لكن لسه حالًا اتعرضت لتحرش لفظي وده خلاني أفتكر كل مرة اتعرضت فيها للتحرش من وأنا طفلة صغيرة".

انهيار من البكاء

وأضافت: "يمكن أول مرة كان عمري 11 سنة طفلة مبلغتش وفاكرة إني طلعت أجري وأعيط ومنهارة وبترعش وجسمي متشنج فاكرة كنت لابسة إيه وفين وفاكرة إني محكتش لحد، وشايفة المشهد كامل قدامي دلوقتي وجسمي بيرتعش نفس الرعشة وعندي نفس القرفة وضيق التنفس".

وتابعت: "أنا عشت اغلب وقتي بركب مترو وموصلات كنت من الطبقة المتوسطة مش هبالغ لو قولت بمعدل كل يوم ياأما بيتبصلي أو يتقلي كلام قذر أو حد يلمسني حتى لما كنت باخد رد فعل زي النهاردة كده وبزعق وبتخانق كنت ببقى برضو بترعش وعمر مراجل وقف معايا وخد حقي محصلتش ولا مرة هي مرة كانت أمي معايا ولاقتني بجري على واحد وبمسكة اضربه جت ضربته معايا من غير متسئلني إيه اللي بيحصل والناس حشونا كالعادة في اللحظة دي وأنا ست عندي 38 أنا مذيعة وعندي محتوى مسكت الموبيل وصورت وأنا بترعش".

واختتمت حديثها قائلة: "سبحان الله أقف أنا النهاردة اصور واحد قلي كلمة جرحتني وأنزل الفيديو بتاعه وواحده تشوف الفيديو أنا عارفه ده كان بيتحرش ببنات صغيرين في مدرسة واطرد منها أنا مش عارفة أنا بعيط علشان الموقف فكرني بمواقف فاتت ولا علشان حكمة ربنا ان انا اقفله وربنا قرر يرفع عنه غطاء الستر".

آخر أعمال لبنى ونس

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لبنى ونس مسلسل "الكينج"، والذي عرض في رمضان 2026 بطولة الفنان محمد إمام، وميرنا جميل، وحنان مطاوع.

