سلط الإعلامي تامر أمين الضوء على اللغز المحيط بالارتفاع القياسي في أسعار الطماطم، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة تراوحت بين 60 و70 جنيهًا للكيلوجرام الواحد في عدة أسواق، مؤكدًا أن السبب الحقيقي وراء هذه القفزة المبالغ فيها لا يزال غامضًا حتى الآن.

وقال مقدم برنامج "آخر النهار" إن هناك تضاربًا واضحًا في التفسيرات المطروحة حول هذه الأزمة؛ حيث يتبنى قطاع من المحللين رؤية ترجع الارتفاع إلى التغيرات المناخية المفاجئة التي ضربت البلاد مؤخرًا، مما أثر سلبًا على معدلات الإنتاج وأدى بالتبعية إلى شح المعروض في الأسواق.

سيناريو التصدير مقابل التغير المناخ

وذكر أن هناك وجهة نظر أخرى متداولة تُرجع الأزمة إلى انتعاش حركة تصدير الطماطم إلى الخارج في الآونة الأخيرة، وهو ما تسبب في تقليص الحصص الموجهة للاستهلاك المحلي، ونتج عنه هذه الموجة العنيفة من الغلاء.



وأوضح أن هناك رواية تشير إلى أن التقلبات الجوية غير المعتادة في مصر خلال هذه الفترة من العام هي السبب؛ إذ شهدنا على مدار الشهرين الماضيين طقسًا حارًا نهارًا وباردًا ليلًا، فضلًا عن موجات حرارية متقلبة، مما أفسد "العروة" الحالية للطماطم، وتسبب في تلف جزء من المحصول وتراجع جودة جزء آخر.

واستطرد في ختام حديثه مشيرًا إلى حالة الضبابية التي تسيطر على المشهد، حيث يطرح كل طرف روايته واجتهاده الخاص، في حين يظل السبب الرئيسي وراء اشتعال أسعار الطماطم بالأسواق المصرية غائبًا عن الجميع.