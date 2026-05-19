أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن البيان الأخير الصادر عن الوزارة جاء للرد الحاسم على الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الطماطم والسلع الغذائية، لافتًا إلى أن الطماطم تُعرف دائمًا بـ"السلعة المجنونة" بسبب عدم استقرار أسعارها.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على شاشة قناة "الحياة"، أن الطماطم تُزرع عبر أربع عروات متتالية، ويحدث تذبذب في الأسعار خلال الفترات الفاصلة بينها، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية الحالية تؤثر مؤقتًا على الأسعار، ومع قرب طرح العروة الصيفية بكميات كبيرة في الأسواق ستشهد الأسعار تراجعًا ملحوظًا، رغم الزيادة الطفيفة المعتادة مع قدوم المواسم والأعياد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مؤشرات الأسعار بدأت في الانخفاض بالفعل اعتبارًا من اليوم، متوقعًا مزيدًا من التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة مع تدفق إنتاج العروة الصيفية، مستشهدًا بما حدث مع محصول البطيخ الذي تراجعت أسعاره بشكل ملحوظ مؤخرًا بعد موجة الارتفاع السابقة.

وقال خالد جاد تعليقًا على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تلف محصول البطيخ في منطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ: "لقد أثار الفيديو قلقًا مبالغًا فيه وكأننا أمام كارثة، وهو ما دفع الوزارة لإرسال لجنة معاينة فورية، وتبين أن المنطقة تضم 500 فدان مزروعة بالبطيخ، بينما انحصرت المشكلة في مساحة 7.5 فدان فقط، وبعد تحليل العينات اتضح أن التلف ناتج عن ممارسات زراعية خاطئة بسبب عدم توازن عملية التسميد".

حقيقة الوضع في الأسواق واستعدادات عيد الأضحى

وطمأن المواطنين مؤكدًا عدم وجود أي أوبئة أو أزمات عامة في المنطقة، بعكس ما روجت له مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن وزير الزراعة كلف لجنة عليا لمتابعة الموقف، والتي أكدت استقرار الأوضاع وسلامة البطيخ المعروض بالأسواق وتراجع أسعاره، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات الرقمية التي تثير قلق المستهلكين بلا مبرر.

وأشار إلى أن قطاع الطب البيطري يكثف متابعته للمجازر والمحلات التجارية، بالتوازي مع ضخ كميات كبيرة من اللحوم والمواشي الحية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، موضحًا أن أسعار اللحوم بالمنافذ تتراوح بين 280 و370 جنيهًا لأجود الأنواع، مع توافر المعروض وعدم وجود أي أزمات قبل عيد الأضحى.