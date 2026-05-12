خالد جلال ناعيا عبدالرحمن أبو زهرة: "الجميل المرح خفيف الظل"

كتب : مروان الطيب

11:23 ص 12/05/2026

نعى المخرج الكبير خالد جلال، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين 11 مايو بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر خالد جلال صورا أرشيفية جمعته بالفنان الراحل بعدد من المناسبات الفنية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ونعاه قائلا: " حبيبي يا أستاذ عبدالرحمن الجميل المرح خفيف الظل الفنان القدير، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته بقدر ما أسعدتنا بفنك العظيم، في جنة الرحمن بإذن الله".

نجوم الفن ينعون الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة

ونعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، منهم الفنان محمد عادل إمام، الفنان باسم سمرة، الفنان مصطفى شعبان، الفنانة ياسمين صبري وآخرون.

آخر مشاركات المخرج خالد جلال المسرحية

كانت مشاركات المخرج الكبير خالد جلال الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" عام 2025.

وتدور أحداث مسرحية "المجانين" حول طبيب نفسي يدعى شريف أبو عقل، يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية، ويرحب به الجميع إلا أنه سرعان ما تتبدد هذه الفرحة عندما يهدد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمع تجاري، يجد الطبيب شريف نفسه في مواجهة غير متوقعة، إذ يتحالف مع فريق من المرضى المجانين لإنقاذ المستشفى.

وشارك ببطولة المسرحية كل رحمة أحمد وحسام داغر، محمود حافظ، للمخرج الكبير خالد جلال.

