احتفل المخرج الكبير خالد جلال بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

نشر خالد جلال صور لشخصية الشاويش عطية عبر صفحته على "فيسبوك"، وظهرت مرتدية تي شيرت النادي الأهلي وكتب خالد جلال على الصورة: "أول على نفسك"، في إشارة إلى تصدر نادي الزمالك بطولة الدوري، وفرصة النادي الأهلي للعودة للمنافسة على البطولة.

آخر مشاركات المخرج خالد جلال المسرحية

كانت مشاركات المخرج الكبير خالد جلال الفنية بمسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت ضمن فعاليات "موسم الرياض" عام 2025.

وتدور أحداث مسرحية "المجانين" حول طبيب نفسي يدعى شريف أبو عقل، يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية، ويرحب به الجميع إلا أنه سرعان ما تتبدد هذه الفرحة عندما يهدد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمع تجاري، يجد الطبيب شريف نفسه في مواجهة غير متوقعة، إذ يتحالف مع فريق من المرضى المجانين لإنقاذ المستشفى.

وشارك ببطولة المسرحية كل رحمة أحمد وحسام داغر، محمود حافظ، للمخرج الكبير خالد جلال.

