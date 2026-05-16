أجرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اتصالًا هاتفيًا بالمخرج الكبير خالد جلال، كلفته خلاله بوضع تصور فني لحفل تأبين أمير الغناء العربي، الفنان الراحل هاني شاكر، المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تستكمل الوزيرة النقاش حول تفاصيل الحفل والإخراج عقب عودتها من مشاركتها في الاجتماع الرابع عشر لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في كازان بجمهورية تتارستان بالاتحاد الروسي.

وفي السياق ذاته تواصلت وزيرة الثقافة الثلاثاء الماضي مع الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، لبحث الترتيبات الخاصة بالحفل التأبيني الذي تعتزم الوزارة إقامته بدار الأوبرا المصرية، تكريما لمسيرة الفنان الراحل هاني شاكر، حيث جرى الاتفاق على إقامة حفل يليق بقيمته الفنية الكبيرة وتاريخه الممتد في وجدان جمهوره في مصر والعالم العربي.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، إن الراحل كان حالة فنية وإنسانية استثنائية، استطاع عبر صوته وأعماله أن يترك أثرا ممتدا في الذاكرة الغنائية العربية، وأن يحفر لنفسه مكانة راسخة في وجدان أجيال متعاقبة، مشيرة إلى أن أغانيه ستظل شاهدة على رحلة إبداعية ثرية ومؤثرة في تاريخ الغناء العربي.