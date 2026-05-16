إعلان

تكليف خالد جلال بإخراج حفل تأبين هاني شاكر في الأوبرا

كتب : محمد لطفي

02:52 م 16/05/2026

المخرج خالد جلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اتصالًا هاتفيًا بالمخرج الكبير خالد جلال، كلفته خلاله بوضع تصور فني لحفل تأبين أمير الغناء العربي، الفنان الراحل هاني شاكر، المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تستكمل الوزيرة النقاش حول تفاصيل الحفل والإخراج عقب عودتها من مشاركتها في الاجتماع الرابع عشر لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في كازان بجمهورية تتارستان بالاتحاد الروسي.

وفي السياق ذاته تواصلت وزيرة الثقافة الثلاثاء الماضي مع الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، لبحث الترتيبات الخاصة بالحفل التأبيني الذي تعتزم الوزارة إقامته بدار الأوبرا المصرية، تكريما لمسيرة الفنان الراحل هاني شاكر، حيث جرى الاتفاق على إقامة حفل يليق بقيمته الفنية الكبيرة وتاريخه الممتد في وجدان جمهوره في مصر والعالم العربي.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، إن الراحل كان حالة فنية وإنسانية استثنائية، استطاع عبر صوته وأعماله أن يترك أثرا ممتدا في الذاكرة الغنائية العربية، وأن يحفر لنفسه مكانة راسخة في وجدان أجيال متعاقبة، مشيرة إلى أن أغانيه ستظل شاهدة على رحلة إبداعية ثرية ومؤثرة في تاريخ الغناء العربي.

خالد جلال هاني شاكر تأبين هاني شاكر وزيرة الثقافة دار الأوبرا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن "قانون الفرنساوي" على "يانجو پلاي"
مسرح و تليفزيون

قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن "قانون الفرنساوي" على "يانجو پلاي"
مبلغ ضخم بالدولار.. محمد دياب يعلن ميزانية فيلم أسد بطولة محمد رمضان
سينما

مبلغ ضخم بالدولار.. محمد دياب يعلن ميزانية فيلم أسد بطولة محمد رمضان

شاهدة على أعظم اكتشاف بالتاريخ.. قصة "السدة المختومة" لمقبرة توت عنخ آمون
أخبار المحافظات

شاهدة على أعظم اكتشاف بالتاريخ.. قصة "السدة المختومة" لمقبرة توت عنخ آمون
سامي الشيشيني لمصراوي: الزمالك اتخطف في الذهاب.. وفرصته في التتويج كبيرة
رياضة محلية

سامي الشيشيني لمصراوي: الزمالك اتخطف في الذهاب.. وفرصته في التتويج كبيرة
أول مصري في التاريخ.. معتمد جمال على موعد مع إنجاز استثنائي
رياضة محلية

أول مصري في التاريخ.. معتمد جمال على موعد مع إنجاز استثنائي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية