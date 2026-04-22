محمد سامي يشارك صورة رومانسية مع مي عمر من النمسا

كتب : نوران أسامة

12:27 م 22/04/2026 تعديل في 12:44 م

المخرج محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه صورة رومانسية تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

تعليقات الجمهور على الصور

وظهر الثنائي في الصورة خلال تواجدهما في دولة النمسا، حيث لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "وحشتينا أوي يا ميمي"، "جمالكم يخطف القلب"، "ربنا يخليكم لبعض"، "القمرات".

تجربة محمد سامي في التمثيل

يُذكر أن محمد سامي أعلن مؤخرًا خوضه تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "قلب شمس"، الذي يتولى تأليفه وإخراجه، إلى جانب بطولته بمشاركة النجمة يسرا.

ويُعد المسلسل من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتج المنفذ جو الخوند، والمنتجة مها سليم.

آخر أعمال مي عمر الدرامية

وكانت آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "الست موناليزا" الذي عرض في موسم رمضان 2026 وشاركها العمل كلًا من أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب، والمؤلف محمد سيد بشير.مي عمر تنتظر عرض فيلم "الغربان" مع عمرو سعد

أعمال تنتظرها مي عمر

تشارك الفنانة مي عمر، الفنان عمرو سعد بطولة فيلمه الجديد "الغربان" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية قبل ساعات من معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

محمد سامي وزوجته مي عمر

محمد سامي مي عمر قلب شمس

"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في واقعة سب شاليمار الشربتلي
تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في واقعة سب شاليمار الشربتلي

