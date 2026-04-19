منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على "إنستجرام" (صور)

كتب : نوران أسامة

02:33 م 19/04/2026
    منة فضالي تشارك جمهورها صورا من أحدث ظهور
    منة فضالي بإطلالة جريئة
    منة فضالي في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت منة بإطلالة أنيقة وبسيطة، وارتدت توب فضي لامع مع تنورة سوداء طويلة بشق من الجنب، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

تعليقات الجمهور على إطلالة منة فضالي

وجاءت بعض التعليقات: "قمر"، "برنسيسة"، "أحلى منة في مصر"، "الله عليكي يا ميمونة دايمًا جميلة ومتألقة".

يُذكر أن منة فضالي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

مسلسل قلب شمس

وتواصل منة فضالي تصوير مسلسل "قلب شمس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته يسرا، درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، وأشرف زكي.

