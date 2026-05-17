أحيت الفنانة سحر رامي ذكرى وفاة زوجها الفنان الراحل حسين الإمام، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 مايو عام 2014.

ونشرت سحر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "زي النهارده من 12 سنة فقدت أنا وأولادي الزوج والأب والصديق والحبيب الغالي حسين الإمام.. رحمه الله".

سحر رامي تتحدث عن وفاة حسين الإمام

وكانت سحر رامي كشفت في وقت سابق تفاصيل حياتها بعد وفاة زوجها، وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.

وقالت خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة "الحياة": "مكنتش مصدقة إنه سابني في نص السكة، الحمد لله.. خدت فترة عدم اتزان علشان أوصل للي أنا فيه، كنت ضايعة".

وفاة حسين الإمام

يُذكر أن حسين الإمام رحل بشكل مفاجئ في 17 مايو عام 2014، عن عمر ناهز 63 عامًا، إثر أزمة قلبية حادة داخل منزله.



