إعلان

سحر رامي تحيي ذكرى وفاة زوجها حسين الإمام برسالة مؤثرة

كتب : سهيلة أسامة

01:01 م 17/05/2026

سحر رامي مع زوجها الفنان حسين الإمام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيت الفنانة سحر رامي ذكرى وفاة زوجها الفنان الراحل حسين الإمام، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 مايو عام 2014.

ونشرت سحر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "زي النهارده من 12 سنة فقدت أنا وأولادي الزوج والأب والصديق والحبيب الغالي حسين الإمام.. رحمه الله".

سحر رامي تتحدث عن وفاة حسين الإمام

وكانت سحر رامي كشفت في وقت سابق تفاصيل حياتها بعد وفاة زوجها، وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.

وقالت خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة "الحياة": "مكنتش مصدقة إنه سابني في نص السكة، الحمد لله.. خدت فترة عدم اتزان علشان أوصل للي أنا فيه، كنت ضايعة".

وفاة حسين الإمام

يُذكر أن حسين الإمام رحل بشكل مفاجئ في 17 مايو عام 2014، عن عمر ناهز 63 عامًا، إثر أزمة قلبية حادة داخل منزله.


اقرأ أيضًا:
بعد اتهامه بالسرقة والإتلاف.. كواليس انتهاء أزمة حمو بيكا وطبيب أكتوبر

محمد إمام يحتفل بـ عيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام: أنجح فنان في التاريخ

حسين الإمام سحر رامي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كلمات نستخدمها يوميا من أصل فرعونى.. "الفول المدمس وبعبع وامبو" أبرزها
علاقات

كلمات نستخدمها يوميا من أصل فرعونى.. "الفول المدمس وبعبع وامبو" أبرزها
بفارق 20 ألف جنيه.. تشتري جيلي جالاكسي Ex2 أم دونج فينج Box الكهربائية؟
أخبار السيارات

بفارق 20 ألف جنيه.. تشتري جيلي جالاكسي Ex2 أم دونج فينج Box الكهربائية؟
"لن أتهاون في حقي القانوني".. جوري بكر تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام"
زووم

"لن أتهاون في حقي القانوني".. جوري بكر تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام"
اندلاع حريق بمحيط محطة "براكة" النووية في العاصمة الإماراتية أبوظبي
شئون عربية و دولية

اندلاع حريق بمحيط محطة "براكة" النووية في العاصمة الإماراتية أبوظبي

5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال
رياضة محلية

5 مصابين قبل حاسمة الدوري.. مستشفى الزمالك تربك حسابات معتمد جمال

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة