شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على منع ذبح الأضاحي في الشوارع والميادين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر فورية لكل من يقوم بعرض أو بيع الأضاحي في الطرق العامة أو الذبح خارج المجازر المعتمدة، مع الإشارة إلى أن الغرامات قد تصل إلى 10 آلاف جنيه حسب طبيعة المخالفة.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن القاهرة فتحت المجازر الحكومية التابعة لمديرية الطب البيطري مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد، بهدف تشجيع الذبح داخل الأماكن المخصصة ومنع المظاهر العشوائية، مشيرًا إلى أن الخدمة تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، إلى جانب توفير أماكن انتظار وخدمات مساعدة للمواطنين.

ووجّه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

كما أعلن رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطري خلال عيد الأضحى، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامتها.

وفيما يتعلق بشوادر بيع الأضاحي، أوضح المحافظ أنه تم وضع ضوابط صارمة تتضمن الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وسداد الرسوم المقررة، مع منع إعاقة الحركة المرورية أو إشغال الطريق، على أن يقتصر نشاط الشوادر على بيع اللحوم فقط دون عمليات ذبح.

كما وجه بسرعة فحص طلبات إقامة الشوادر والبت فيها خلال 72 ساعة كحد أقصى، مع متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والنظافة والتخلص الآمن من المخلفات.