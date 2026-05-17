نشرت وكالة "مهر" الإيرانية، تقريرا مفصلا حددت فيه ما أسمته شروط إيران الخمسة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وسط ترقب إقليمي ودولي كبير لما ستؤول إليه جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية لمنع تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.

محددات طهران الخمسة لإنهاء الصراع

اعتبرت الوكالة، أن هذه الخارطة التي تتمحور حول "وقف الحرب ورفع القيود الاقتصادية وتحرير الأموال وتعويض الخسائر وفرض السيادة الكاملة على مضيق هرمز"، لا تُمثّل مجرد مطالب قانونية بل تُشكّل نموذجا سياسيا متكاملا لإعادة تعريف النظام الأمني في منطقة غرب آسيا.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بالتزامن مع مرور 75 يوما على اندلاع الحرب، وسط أجواء وقف هش لإطلاق النار تعتبره طهران "منصة قوة تفاوضية" بفضل قدراتها الذاتية وصمودها الميداني في وجه التحالف العسكري الأمريكي الإسرائيلي.

وقف شامل للعدوان العسكري وإنهاء نهائي لسلاح العقوبات الاقتصادية الأمريكية

تضع الرؤية الإيرانية التوقف الكامل والدائم للعمليات العسكرية على كافة الجبهات كـ"أول الشروط" وأكثرها بداهة، نظرا لأن تجارب العقود الماضية أثبتت أن واشنطن تحاول دائما الإبقاء على حالة لا حرب ولا سلام لخدمة مصالحها.

وضمن هذا السياق، تشترط طهران إنهاء السلاح الاقتصادي والرفع الفوري والشامل لجميع العقوبات كـ"حجر زاوية" لأي بناء ثقة مستقبلي بعدما وصلت سياسات الضغط الأقصى الأمريكية إلى طريق مسدود ولم تفلح في كسر الإرادة الإيرانية للدفاع عن استقلال البلاد، بحسب "مهر".

تحرير كامل للأصول المجمدة دون شروط مُسبقة والمطالبة بتعويضات عن دمار البنية التحتية

تضمنت الشروط الإيرانية ضرورة وضع كافة الأموال والموارد المالية المجمدة في الخارج تحت تصرف طهران بشكل كامل ودون أي قيود، استنادا إلى نجاحات الجهاز الدبلوماسي الأخيرة في الإفراج عن الأصول الإيرانية بكوريا الجنوبية بفضل الضغط الميداني.

كما تُطالب طهران بتوثيق الهجمات التي استهدفت البنى التحتية الحيوية والمدنية من منشآت طاقة ومستشفيات ومدارس في مناطق ميناب ومحيطها، وتصر على إلزام الدول المعتدية بتعويض كافة الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الحرب مع محاسبة الدول المجاورة التي قدّمت تسهيلات وإمكانات للقوات الغازية.

فرض السيادة الكاملة على مضيق هرمز وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بالخليج

يُبرز بند الاعتراف بحق السيادة والحكم الإيراني المطلق على مضيق هرمز كـ"أكثر الشروط حيوية" وإثارة للتوتر مع البيت الأبيض.

وبحسب "مهر"، تؤكد طهران أن هذا الشرط يحمل "رسائل حاسمة" تُفيد بأن أمن منطقة الخليج يجب أن يتشكل بأيدي دول الإقليم دون أي تدخل من قوى خارجية، كما يهدف إلى منع عبور أي سفن تحمل إمدادات عسكرية للقواعد الأمريكية في المنطقة، مستندة في ذلك إلى فرض الجيش الإيراني لسيطرة استراتيجية وميدانية كاملة على هذا الممر المائي الحيوى لخطوط الملاحة الدولية.

وبهذه الشروط الخمسة، تُقدّم إيران خارطة طريق واضحة لإنهاء الحرب، تعكس تمسكها بموقف تفاوضي صلب يربط بين وقف العدوان العسكري والاعتراف بسيادتها الإقليمية.