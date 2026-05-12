لماذا وصف عبدالرحمن أبوزهرة نجاح "المعلم سردينة" بالنقمة؟

كتب : مصطفى حمزة

02:20 م 12/05/2026 تعديل في 02:24 م
    عبد الرحمن ابو زهرة- المعلم سردينة
    عبد الرحمن ابو زهرة وشخصية الحجاج
    عبد الرحمن ابو زهرة-سكار
    من تعليق الفنان عبد الرحمن او زهرة
    من تعليق عبد الرحمن أبو زهرة

نالت شخصية "المعلم سردينة" التي قدمها الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، شهرة واسعة وصلت إلى حد ربطها به شخصياً.

وعلق الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة على الصدى الذي حققته شخصية "المعلم سردينة" وموقفه من ذلك.

عبد الرحمن أبو زهرة وشخصية "المعلم سردينة"


وتحدث عبدالرحمن أبو زهرة، خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، عن موقفه قائلاً: "شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي التي قدمتها في مسلسل (عمر بن عبدالعزيز) هي رقم واحد بالنسبة لي، وليس (إبراهيم سردينة)".

وعلق الفنان الراحل عبر صفحته على موقع فيسبوك، على الحفاوة التي قوبل بها تقديمه لشخصية "سردينة"، وأدائه الصوتي لشخصية "سكار" في النسخة العربية من فيلم الرسوم المتحركة "الملك الأسد".

وكتب: "كان المؤلف الموسيقي الفرنسي (كامي سان صانص) في نهاية القرن التاسع عشر قد كتب أعمالاً موسيقية رائعة، ومنها العديد من السيمفونيات والأوبرات، ثم كتب عملاً للأطفال يسمى (كرنفال الحيوانات)، وضمن هذا العمل مقطوعة عذبة تمثل (البجعة)".

وتابع: "فجأة اهتم الجمهور والنقاد في كل أنحاء فرنسا بهذه المقطوعة المسماة (البجعة)، وكادوا ألا يتحدثوا عن أي عمل من أعماله الخالدة الأخرى، وانتشرت (البجعة) بشكل كبير وكانت تُقدم في كل مكان، وتحول هذا العمل عند سان صانص إلى نقمة عليه، وقرر أن يمنع الناس من تقديمها حتى يموت".

واختتم أبو زهرة تدوينته متسائلاً: "فهل المعلم سردينة وسكار من فيلم الأسد الملك هما (البجعة) الخاصة بي؟!".

موعد ومكان جنازة عبد الرحمن أبوزهرة


وشيعت أسرة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة لتشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، ويقام عزاء الفنان الراحل بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، مساء الأربعاء.







