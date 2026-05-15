إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

03:12 م 15/05/2026

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 14.03 جنيه للشراء، و14.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.03 جنيه للشراء، و14.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.02 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 14.01 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.05 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي بنك مصر البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أجنبي

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
صرف مرتبات مايو ومعاشات يونيو قبل عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل
اقتصاد

صرف مرتبات مايو ومعاشات يونيو قبل عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل
بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟
أخبار المحافظات

أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان