تامر عاشور يعلن انتهائه من 90 % بألبومه الجديد قبل حفله بالإمارات

كتب : هاني صابر

02:23 م 15/05/2026

أعلن المطرب تامر عاشور، عن انتهائه من تسجيل 90 % بألبومه الغنائي الجديد الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، وذلك قبل حفله الغنائي بالإمارات.

وكتب تامر عاشور، عبر حسابه على إنستجرام: "مسائكم فل وحشتوني أوي، الحمد لله انتهيت من ٩٠٪ من ألبوم ( ….) قريبا.. ودلوقتي في طريقي لأبو ظبي علشان حفلتنا بكرة مع الجمهور الاماراتي الحبيب".

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في أبو ظبي

وكانت الجهة المنظمة لحفل تامر عاشور في أبو ظبي أعلنت عن نفاد التذاكر بشكل كامل، موضحة أن أسعار تذاكر الحفل تبدأ الفئة الفضية من 150 درهم إماراتي فقط. الفئة الذهبية: 250 درهم إماراتي. الفئة البلاتينية: 450 درهم إماراتي. الفئة الماسية: 650 درهم إماراتي. فئة VIP الملكية: 950 درهم إماراتي.

