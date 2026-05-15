أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يُقدّم أي التزامات محددة بشأن "قضية تايوان" خلال محادثاته مع الزعيم الصيني شي جين بينج، وذلك في أعقاب تحذيرات شديدة اللهجة من بكين حول إمكانية نشوب صراع بين القوتين العظميين بسبب هذا الملف الحساس.

ترامب يكشف موقف أمريكا من تايوان

أوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء رحلة عودته من الصين، اليوم الجمعة، أن الرئيس شي أبدى تمسكا قويا بموقف بلاده تجاه تايوان، إلا أن الجانب الأمريكي آثر عدم الدخول في تعهدات قاطعة لأي طرف في الوقت الراهن، مما يُبقي الباب مفتوحا أمام كافة الاحتمالات الدبلوماسية.

استبعاد خيار المواجهة العسكرية وترامب يُقلل من احتمالات الصدام مع بكين

قلل الرئيس الأمريكي من مخاوف اندلاع نزاع مسلح مع الصين بسبب تايوان رغم التحذيرات الضمنية التي أُثيرت خلال القمة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وبدا ترامب غير مكترث بفرضية المواجهة، حيث أشار بلهجة تحمل منحنى واقعيا إلى عدم رغبته في الانجرار نحو صراع عسكري، مستبعدا حاجة الولايات المتحدة للقوة الصينية أو التدخل المباشر في شؤون تايوان بشكل يؤدي إلى تأزيم الموقف العسكري.

ويعكس هذا التوجه رغبة ترامب في تجنب التصعيد الميداني مع بكين، مع الحفاظ على مسافة كافية تُتيح له المناورة في ملفات اقتصادية وسياسية أخرى يراها أكثر إلحاحا.

مصير صفقات الأسلحة لتايوان مُعلّق بانتظار قرار رئاسي نهائي

ألمح ترامب، إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبل مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وهي القضية التي تمثل دائما نقطة "توتر رئيسية" في العلاقات مع الصين.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه سيتولى بنفسه تقييم الموقف وإصدار القرار المناسب في وقت لاحق، مشيرا إلى أن هذه الملفات لا تزال قيد الدراسة ولم يتم حسمها خلال زيارة الدولة التي قام بها لبكين.

ويضع هذا الموقف المُعلّق تايوان في حالة ترقب بانتظار ما ستُسفر عنه الرؤية الاستراتيجية الجديدة لواشنطن ومدى توازنها بين الالتزامات الدفاعية التقليدية والرغبة في كسب ود القيادة الصينية.