تحدث الفنان فتوح أحمد، عن مسلسلي "ذئاب الجبل"، و"الوتد"، وكشف أسرارا من الكواليس.

شعور فتوح أحمد تجاه مسلسل ذئاب الجبل

وكشف فتوح أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، أن مسلسل ذئاب الجبل شهد وفاة عدد من الفنانين أثناء التصوير.

ومن بين الفنانين الذين رحلوا أثناء التصوير صلاح قابيل وعبدالله غيث، إضافة إلى وفاة طفل شارك في العمل وغيرهما، ما دفعه للشعور بأن العمل قد يجلب الحزن.

مشاركته في مسلسل الوتد

وقال عن مسلسل الوتد، إن تصويره كان مليئًا بالمواقف الطريفة داخل الاستوديو، وكانت الفنانة هدى سلطان تضبط الأجواء وتحث الجميع على الالتزام بالجدية.

وأكد أن التوفيق جاء من صدق العمل والكتابة المميزة لخيري شلبي، ما جعل المسلسل يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور، رغم توقعاته الأولية.

أبطال مسلسل ذئاب الجبل

مسلسل ذئاب الجبل بطولة: عبدالله غيث، أحمد عبدالعزيز، شريف منير، حمدي غيث، أحمد ماهر، سماح أنور، وائل نور، إنعام سالوسة، زوزو نبيل.

أبطال مسلسل الوتد

بينما شارك في بطولة مسلسل الوتد: هدى سلطان، يوسف شعبان، فادية عبدالغني، عبدالله محمود، حنان ترك، هالة فاخر.

اقرأ أيضا

خالد زكي يكشف تفاصيل أصعب أيام حياته بعد وفاة زوجته

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟