أعلن الفنان علي صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والدة الفنانة فرح يوسف، وهي شقيقة الفنانة الكبيرة حنان يوسف، وخالة الممثل الشاب أحمد عصام السيد.

علي صبحي يعلن وفاة شقيقة الفنانة حنان يوسف

وكتب علي "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى ترك يوسف، أخت حنان يوسف ووالدة (فرح وشمس وخليل)، الله يسعد روحك ويسكنك فسيح جناته يا ترك".

أعمال حنان يوسف وفرح يوسف في رمضان 2026

حنان يوسف شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل فخر الدلتا بطولة أحمد رمزي، ومسلسل كان ياما كان بطولة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي.

وأطلت فرح يوسف على جمهورها من خلال مسلسل هي كيميا والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي وكوميدي، ولعب أدوار البطولة مصطفى غريب ودياب.

