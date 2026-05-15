لأول مرة.. هند صبري ترد على المشككين: "أنا مصرية ولن أسمح لأحد بالتشكيك في انتمائي للبلد"

كتب : هاني صابر

12:30 م 15/05/2026

هند صبري

ردت الفنانة هند صبري، على بعض حملات التشكيك في حبها وولائها لمصر، مؤكدة خلال حديثها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة "ON E" استحالة مساسها بالسيادة المصرية.

وقالت هند صبري: "أنا كـ هند لا عمري ولا هيحصل ولا يمكن يحصل اني أمس بأي طريقة السيادة المصرية والشعب المصري الذي أعشقه، والقيادة المصرية، وسلامة الأراضي المصرية التي بالنسبالي أنتمي لها قولا وفعلا".

وتابعت: "سواء كان في مقر اقامتي.. زوجي مصري، وبناتي مصريات تونسيات، وعندي الجنسية المصرية وده فخر كبير وشديد واشتغلت في مصر 26 سنة واخترت الإقامة في مصر والعمل بمصر".

وأضافت: "اشتغلت في أعمال افتخر بمشاركتي فيها زي مسلسل هجمة مرتدة وفيلم الممر واتشرفت اني وقفت قدام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين".

