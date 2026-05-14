نشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وتضمن الفيديو عدد من المشاهد التي جمعته بالفنانة يارا السكري في الدراما التلفزيونية، وسط لحظات رومانسية وكتب على الفيديو: "أنا ودي أشوفك كل يوم وكل ساعة".

وحاز الفيديو على إعجاب جمهور العوضي ومتابعيه وعلقوا: "كلنا نفسنا نشوفها يا فنان كل ثانية، عايزين نفرح بيك، الفرح امتى يا نجم، الشغل قلب بجد يا عوضي".

أحمد العوضي ويارا السكري يحققان نجاحا كبيرا بمسلسل "علي كلاي" في رمضان 2026

حقق الثنائي أحمد العوضي ويارا السكري نجاحا كبيرا بمسلسل "علي كلاي" الذي تم عرضه بموسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب «كلاي» بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أحمد العوضي ينتظر عرض فيلم "شمشون ودليلة"

يتعاون الفنان أحمد العوضي مع الفنانة مي عمر لأول مرة بفيلم "شمشون ودليلة" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم إطار أكشن اجتماعي، حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عصام السيد، عصام السقا، خالد سرحان، تأليف محمود حمدان، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج رؤوف السيد.

