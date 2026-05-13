أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنها ستكرم 4 صحفيين ضمن رموز الثقافة والصحافة والإعلام في مصر والوطن العربي، اليوم الاربعاء، احتفاء بعطائهم المميز وإساهاماتهم المؤثرة في مجالات الإبداع.. معتبرة أنهم جزء أصيل من قوة مصر الناعمة.

قائمة المكرمين من ماسبيرو اليوم

أوضحت "الهيئة" في بيانها، أن أسماء المكرمين المقرر منحهم أيضا وسام ماسبيرو 4 هم صحفيين ينتمون إلى مجلة الإذاعة والتلفزيون التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وهم الشاعر والكاتب الصحفي الراحل سيد العديسي، يليه الشاعر والكاتب الصحفي والمحاضر الدولي في الإعلام ياسر الزيات، والكاتب الصحفي والباحث إبراهيم عبدالعزيز، والكاتبة الصحفية وفاء عوض.

وأضافت "ماسبيرو" أن قائمة المكرمين تضم أيضًا كلا من: الإذاعية الكبيرة حكمت الشربيني، الإذاعية الكبيرة رباب البدراوي، الإذاعي الكبير عبد الوهاب قتاية، الإذاعي الكبير محمد مرعي.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام ستقيم احتفالية خاصة يسلم خلالها الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني وسام ماسبيرو للمكرمين، ضمن فاعلية جديدة لصالون ماسبيرو الثقافي باستضافة الشاعر الكبير فاروق جويدة، والتي بدأت قبل قليل.

