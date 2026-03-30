إعلان

بعد سنوات من رحيله.. سحر رامي تستعيد ذكرياتها مع حسين الإمام

كتب : معتز عباس

09:00 ص 30/03/2026

حسين الإمام وسحر رامي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت سحر رامي عن جانب إنساني خاص في حياة زوجها الراحل حسين الإمام، لافتة إلى أنه رغم تعدد مواهبه الفنية، كان يجد سعادته الحقيقية وسط أسرته، حيث فضّل الحياة العائلية وكان يميل إلى الأجواء المنزلية بشكل كبير.

كواليس حياة سحر رامي وحسن الإمام

وأوضحت "رامي"، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أن منزله كان يمثل عالمه الخاص، خاصة الغرفة التي كان يبدع فيها ألحانه، لكنها لم تكن بعيدة عن عائلته، إذ كان يحرص على تواجدهم حوله باستمرار ليستمد منهم طاقته وسعادته.

وأشارت إلى أن الراحل، رغم شهرته بخفة الظل والمقالب في برامجه، لم يكن كذلك في حياته الشخصية، لافتة إلى أن رحيله ترك فراغًا كبيرًا في حياتها، وأن الحزن لا يزول بمرور الوقت، بل يتحول إلى قدرة على التعايش مع المسؤوليات اليومية.

تفاصيل مشاركة حسين الإمام في فيلم كابوريا

وعن فلسفته الخاصة في الحياة، استشهدت بموقف جمعهما أثناء مشاهدة فيلم كابوريا، الذي شارك فيه إلى جانب أحمد زكي ومن إخراج خيري بشارة، حيث عبّر ببساطة عن رؤيته للنجاح وعدم التوقف عند الماضي. واختتمت حديثها بتأكيد اشتياقها له، معربة عن أملها في العودة قريبًا إلى الساحة الفنية بعمل جديد.

سحر رامي حسين الإمام الست مايعرفوش يكدبوا فيلم كابوريا

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس

أخبار البنوك

تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
شئون عربية و دولية

الدفاع السعودية: اعتراض 5 صواريخ باليستية باتجاه المنطقة الشرقية
رياضة محلية

إصابة الركبة تقلق الزمالك من موقف شيكو بانزا قبل موقعة الدوري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

