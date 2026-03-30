كشفت سحر رامي عن جانب إنساني خاص في حياة زوجها الراحل حسين الإمام، لافتة إلى أنه رغم تعدد مواهبه الفنية، كان يجد سعادته الحقيقية وسط أسرته، حيث فضّل الحياة العائلية وكان يميل إلى الأجواء المنزلية بشكل كبير.

كواليس حياة سحر رامي وحسن الإمام

وأوضحت "رامي"، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أن منزله كان يمثل عالمه الخاص، خاصة الغرفة التي كان يبدع فيها ألحانه، لكنها لم تكن بعيدة عن عائلته، إذ كان يحرص على تواجدهم حوله باستمرار ليستمد منهم طاقته وسعادته.

وأشارت إلى أن الراحل، رغم شهرته بخفة الظل والمقالب في برامجه، لم يكن كذلك في حياته الشخصية، لافتة إلى أن رحيله ترك فراغًا كبيرًا في حياتها، وأن الحزن لا يزول بمرور الوقت، بل يتحول إلى قدرة على التعايش مع المسؤوليات اليومية.

تفاصيل مشاركة حسين الإمام في فيلم كابوريا

وعن فلسفته الخاصة في الحياة، استشهدت بموقف جمعهما أثناء مشاهدة فيلم كابوريا، الذي شارك فيه إلى جانب أحمد زكي ومن إخراج خيري بشارة، حيث عبّر ببساطة عن رؤيته للنجاح وعدم التوقف عند الماضي. واختتمت حديثها بتأكيد اشتياقها له، معربة عن أملها في العودة قريبًا إلى الساحة الفنية بعمل جديد.

